الأمن المصري يكشف ملابسات في دمياط كادت تحاكي واقعة الاسماعيلية

كشفت وزارة الداخلية المصرية، ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول تكرار جريمة الإسماعيلية في دمياط.

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وقالت الداخلية المصرية أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجاري، تبلغ قسم شرطة دمياط من إحدى المستشفيات بوصول أحد المواطنين، وهو نجار مقيم بدائرة القسم، مُصابا بعدة جروح ولا يمكن استجوابه، بادعاء التعدي عليه من آخر، وبالانتقال وبسؤال شقيق المصاب، اتهم أحد الأشخاص، نجارا، مقيما بذات الناحية، بالتعدي على شقيقه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة"، وإحداث إصابته، وعلل ذلك لقيام المصاب بالتحرش اللفظي بشقيقته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: الوطن