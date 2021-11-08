اليمن.. وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي جهود إنهاء الأزمة وتحقيق السلام - فيديو

بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركنغ، والقائمة بأعمال السفير كاثي ويستلي تطورات الأوضاع وجهود حل الأزمة وتحقيق السلام في اليمن.

وأطلع بن مبارك المبعوث الأمريكي على مستجدات الأوضاع في محافظة مأرب وسلسلة الانتهاكات التي ترتكبها جماعة "أنصار الله" الحوثية بحق المدنيين والنازحين وانعكاسات ذلك على الوضع الإنساني المتدهور وعلى مستقبل عملية السلام.

وقال، إن "ما تقوم به المليشيات من اعتداءات مستمرة على مأرب وشبوة وتعز ومحاولة العدوان على مناطق أخرى يعزز قناعة اليمنيين بأن هذه الميليشيات لا ترغب بالسلام ولا تؤمن إلا بالعنف والإرهاب".

وجدد، حرص الحكومة على "تحقيق السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات الثلاث الأساسية"، مؤكدا أن ذلك هو "الخيار والمخرج لليمن من الوضع الراهن، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض".

من جانبه، جدد المبعوث الأمريكي التأكيد على "تضامن بلاده ودعمها الكامل للحكومة الشرعية"، وشدد على "أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض ومساندة الحكومة في تطبيع الوضع الاقتصادي والمحافظة على سعر العملة الوطنية وتقديم الخدمات لليمنيين".

المصدر: RT