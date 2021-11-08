مواجهات بعد اقتحام قوات إسرائيلية منطقة عين منجد في رام الله

اقتحمت القوات الإسرائيلية منطقة "عين منجد" في مدينة رام الله في الضفة الغربية، حيث اندلعت مواجهات دون الإبلاغ عن إصابات

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن "قوات الاحتلال تمركزت بالقرب من قصر رام الله الثقافي، وشرعت بتفتيش المركبات والتدقيق في هويات ركابها".

وأشارت الوكالة إلى وقوع مواجهات بين الشبان والقوات المقتحمة دون أن يبلغ عن إصابات.

المصدر: وكالة "وفا"