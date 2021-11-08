التحالف العربي: تدمير مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط وزورق مفخخ
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) تجاه خميس مشيط.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف أنه تمكن أيضا من تدمير زورق مفخخ مقابل الحديدة، قال إنه كان مجهزا لتنفيذ عملية هجوم وشيك.
#عاجل#التحالف: نفذنا (31) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في صرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) November 8, 2021
وأضاف التحالف أنه نفذ 31 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين في صرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأعلن أن تلك العمليات شملت تدمير 19 آلية عسكرية، والقضاء على 115 من أفراد الجماعة.
وقال التحالف إن سلوك الحوثيين "يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".
المصدر: وكالة "واس"
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