مصر.. غرامة كبيرة على المسؤولين المدخنين في أماكن محددة

وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بمنع التدخين نهائيا في المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية والأماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

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وتضمن القرار أن المدير المسؤول عن هذه الأماكن ملزم بإتخاذ الإجراءات الكفيلة يمنع التدخين فيها، ومعاقبته على إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، ومعاقبة المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 100 جنيه.

المصدر: اليوم السابع