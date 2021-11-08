نائب لبناني: زيارة زكي من باب رفع العتب ولا تحمل أي مبادرة

اعتبر النائب اللبناني أيوب حميد، أن زيارة الأمين العام المساعد لـجامعة الدول العربية حسام زكي إلى بيروت "لا تعدو أن تكون من باب رفع العتب، ولا تحمل أي مبادرة".

وقال حميد (عضو كتلة التنمية والتحرير التي يترأها رئيس مجلس النواب نبيه بري)، في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن "جامعة الدول العربية غابت عن دورها الطبيعي منذ أمد ليس بالقريب".

وحول الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والسعودية، أشار حميد إلى أن "هناك قرارا واضحا أعلن عنه وزير الخارجية السعودي، وأن الموضوع لا يتعلق باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي ولا بما أعلنه على إحدى الشاشات قبل ربما أن يسمى وزيرا، ولكن هذه إحدى الأمور التي أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه"، معتبرا أنه "لا يوجد مخارج للأزمة للأسف حتى الساعة بل هناك مراوحة".

وأضاف: "ليس من المصلحة استقالة الحكومة بعد الجهد الذي بذل، أكان غياب الرئيس سعد الحريري وعدم قدرته على تشكيل الحكومة، أو المعاناة في تشكيل هذه الحكومة برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي"، مشددا على أنه يجب على "الحكومة أن تلتفت إلى موضوع الانتظام العام في لبنان والاستقرار الداخلي وأن تقوم بما يتوجب عليها لجهة أن تجمع الشمل بما يضمن مصلحة لبنان واللبنانيين".

وردا على سؤال حول إمكانية أن تطول الأزمة اللبنانيين المقيمين في دول الخليج، قال حميد إن "ما سمعناه عن لسان الكثير من المسؤولين أن موضوع الإجراءات لدول التعاون الخليجي لن تطال اللبنانيين المقيمين والعاملين في تلك البلدان ونأمل أن يستمر هذا الموقف".

وعن تداعيات استمرار الأزمة الدبلوماسية على الوضع الاقتصادي في لبنان، فقال: "أنا الغريق فكيف أخشى من البلل".

المصدر: "سبوتنيك"