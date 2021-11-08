RT تكشف تفاصيل عن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إلى بغداد ولقائه الكاظمي

كشفت مصادر عراقية مطلعة، اليوم الاثنين، بعض تفاصيل زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى العراق بعد ساعات على محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقالت المصادر لـRT، إن "قاآني وصل عصر أمس إلى بغداد، وذهب مباشرة إلى مكتب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والتقى به".

وأضافت، أن "الاجتماع ركز على محاولة اغتيال الكاظمي، وأبلغه قاآني بأن سياسة التهديد التي يتعرض لها لا تمثل طهران، ولن تتبنى إيران ذلك".

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وأشارت إلى أن "قائد فيلق القدس أكد لرئيس الحكومة العراقية، رفض القيادة الإيرانية لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها".

ووفقا للمصادر، فإن "قاآني ذهب بعد الاجتماع مع الكاظمي والتقى مجموعة من قادة الفصائل المسلحة وزعماء سياسيين، وأبلغهم بضرورة التهدئة وعدم الذهاب باتجاه التصعيد".

كما التقى قائد فيلق القدس، زعيم تيار "الحكمة" عمار الحكيم، وأوصاه بحسب المصادر، بضرورة بذل جهوده للتهدئة.

وأكدت المصادر، أن "قاآني سيلتقي رئيس الجمهورية برهم صالح مساء اليوم".

المصدر: RT