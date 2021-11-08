حاخامات يطالبون الحكومة الإسرائيلية بجلب من تبقى من "اليهود الإثيوبيين"

طالب العشرات من الحاخامات في إسرائيل، بينهم أعضاء بارزون في تيار "الصهيونية الدينية"، بجلب "بقايا اليهود الإثيوبيين" المقيمين في معسكرات الانتظار.

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وفي بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، دعا الحاخامات حكومة نفتالي بينيت، إلى البدء الفوري في جلب آلاف اليهود من إثيوبيا التي تشهد اضطرابات أمنية متصاعدة.

وأضافوا "نعلم أن الجهات المعنية في الحكومة تبحث الوضع وإمكانيات تسريع هجرة أخواننا الذين ينتظرون الهجرة"، داعين الحكومة الإسرائيلية إلى "الارتقاء إلى مستوى الأحداث، وجلب كل ما تبقى من يهود إثيوبيا، لأننا إخوة".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أجرى جلسة طارئة لوزارته، يوم الأربعاء الماضي، لبحث مصير 10 آلاف يهودي يقيمون بما في ذلك في مخيمات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا انتظارا للسماح لهم بالهجرة إلى إسرائيل.

وكانت اسرائيل قد طالبت مواطنيها بعدم السفر إلى إثيوبيا، وحثت رعاياها الموجودين هناك على سرعة مغادرة البلد الأفريقي، كما تم نقل أسر أعضاء البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في إثيوبيا إلى تل أبيب.

المصدر: يديعوت أحرونوت