مشفى دمشق يستقبل 17 حالة جديدة مصابة بالفطر الأسود

استقبل مشفى دمشق مؤخرا 17 حالة مرضية مصابة بالفطر الأسود، جميعهم من ضعيفي المناعة والمصابين بداء السكري غير المضبوط ومرضى كورونا.

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ونقلت وكالة "سانا" عن رئيس قسم العناية في الهيئة العامة لمشفى دمشق الدكتور سامر عمر يحياوي أن طاقة القسم الاستيعابية تصل لنحو 20 سريرا قابلا للتوسع في حال الحاجة واستقبل خلال 15 يوما 17 حالة جميعهم من مضعفي المناعة والمصابين بداء السكري غير المضبوط ومرضى كورونا الذين خصص لهم أماكن محددة منعاً من انتشار العدوى.

وأشار يحياوي إلى تخريج أكثر من 50% من المرضى فيما نسب الوفاة لم تتجاوز 20%، مبينا أن الكشف والعلاج المبكرين للإصابة يسهمان بشكل كبير في الشفاء.

وفي حديثه حول أعراض الفطر الأسود ذكر الدكتور يحياوي عدم وجود أعراض صريحة، لكنها تتظاهر في معظم الأحيان بثقل الرأس والوجه وألم شديد في الجيوب الأنفية، موضحا أن التشخيص يحتاج لصورة طبقي محوري.

ويسبب الفطر الأسود التعرض للفطريات المخاطية التي توجد عادة في التربة والنباتات والسماد الطبيعي والفواكه والخضراوات ولا ينتقل من شخص لآخر.

المصدر: سانا