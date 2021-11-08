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بالصور.. وصول القوات البرية الملكية السعودية إلى الإمارات للمشاركة في تمرين "المصير واحد/1"

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بالصور.. وصول القوات البرية الملكية السعودية إلى الإمارات للمشاركة في تمرين
wam
وصول وحدات القوات البرية الملكية السعودية المشاركة في تمرين "المصير واحد/1" مع القوات البرية الإماراتية
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أكدت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن وصول وحدات القوات البرية الملكية السعودية المشاركة في تمرين "المصير واحد/1" مع القوات البرية الإماراتية اكتمل اليوم الاثنين.

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وبحسب "وام"، فإن هذا التمرين يأتي بهدف "تعزيز أواصر التعاون العسكري الدفاعي المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة العسكرية بين الجانبين من خلال مراحل التدريب المختلفة، ورفع مستوى القدرات العملياتية للوحدات المشاركة وتوحيد المفاهيم وتحقيق التجانس والتوافق وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق والعمل المشترك".

ولفتت الوكالة إلى أن تمرين "المصير واحد" يأتي ضمن خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة مع القوات البرية الملكية السعودية.

المصدر: "وام"

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