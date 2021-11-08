وزير الرياضة المصري يقرر إطلاق مسابقة لتغيير أسماء جميع مراكز الشباب

قرر وزير الشباب والرياضة في مصر أشرف صبحي تغيير أسماء جميع مراكز الشباب بالمحافظات، كل مركز شباب حسب طبيعة ما يميزه من أنشطة.

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وقال صبحي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.

وأعلن وزير الشباب، عن إطلاق مسابقة على مستوى المحافظات لإطلاق مسميات جديدة لمراكز الشباب، واختيار الأفضل لكل مركز شباب، بما يتناسب مع الأنشطة والخدمات التي يقدمها كل مركز شباب.

وطالب وزير الشباب والرياضة، بضرورة إطلاق مسابقة للشباب المصري لاختيار مسمي جديد لمراكز الشباب علي مستوي الجمهورية في إطار إشراك الشباب والعمل علي تمكينهم والاستماع لرؤاهم المستقبلية في التطوير، ما يؤكد على أهمية دور الشباب في المجتمع وضرورة مشاركتهم في جميع مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

وتم استعراض دراسة لوضع إطار حول تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية شاملة قدمتها الدكتورة فاطمة الزناتي حيث تناولت تقديم الفرص والتحديات التي تواجه مراكز الشباب من خلال رصد تلك المراكز علي أرض الواقع، وتقديم مفهوم شامل ووضع دليل إرشادي شامل لعملية التحول المتوقعة.

المصدر: الوطن