وزير الدفاع التركي يدعو أرمينيا للتخلي عن "العدوانية" والتطلع إلى المستقبل

اعتبرت تركيا، اليوم الاثنين، أنه "ينبغي على أرمينيا التخلي عن العدوانية والتطلع إلى المستقبل"، مؤكدة أنه لا يمكن بناء مستقبل في المنطقة على أسس الكراهية والبغضاء.

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وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في كلمة له في الاحتفال الذي أقيم بمركز حيدر علييف الثقافي بمناسبة "يوم النصر"، إن "تركيا تواصل السعي من أجل السلام والاستقرار في المنطقة".

وشدد أكار على ضرورة إدراك الجميع أنه لا يمكن بناء مستقبل في المنطقة على أسس الكراهية والبغضاء، وأنه وفقا لهذا المفهوم وتماشيا مع المسؤولية التاريخية ستواصل تركيا السعي من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف " نأمل أن تضع أرمينيا سياساتها الحالية جانبا وأن تغتنم الفرصة التاريخية من المنصة السداسية للتعاون بين دول منطقة القوقاز".

في السياق نفسه، أشار إلى "أن النصر العظيم الذي حققه الجيش الأذربيجاني خلال 44 يوما من النضال، هو نتاج 30 عاما من المثابرة والإيمان والتصميم".

وكان الجيش الأذربيجاني أطلق في 27 سبتمبر 2020، عملية "لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، عقب هجوم شنه الجيش الأرمني على مناطق مأهولة مدنية".

المصدر: الأناضول