مصر.. الداعية المشهور مبروك عطية يعتدي على شخص داخل مسجد (فيديو)

أثار الداعية المصري مبروك عطية ضجة كبيرة إثر تداول مقطع فيديو له، يكشف لحظة اعتدائه على أحد الأشخاص داخل المسجد، نظرا لتحدثه أثناء خطبة يلقيها.

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وبدأ مقطع الفيديو بخطبة الدكتور مبروك عطية في أحد الدروس التي يلقيها على مجموعة من الأشخاص أمامه، إلا أن أحدهم تحدث أثناء الدرس، الأمر الذي أزعجه، قائلا بصوت مرتفع: "يا جماعة فيه خلل هنا عاوز اعرفه.. أنت يا ابني ياللي بتتكلم مينفعش.. أول مرة في تاريخنا يحصل ده فيه إيه".

وأظهر مقطع الفيديو لحظة إصرار مبروك على الذهاب إليه، قائلا: "أنا لازم أروحله متعودتش أبقى قاعد كده، أقوم أروحله علشان أشوف الحدوته".

وعلى الفور ذهب أستاذ الشريعة إلى مجموعة الأشخاص الذين صدر من جهتهم الصوت، قائلا: "مين بقى اللي عاوز يفسد علينا علمنا.. أتخرصت دلوقتي؟"، ليجمعهم جميعا أمامه حتى يتمكن من رؤيتهم.

وخلال عودته إلى موقعه مرة أخرى لمواصلة خطبته، فوجئ باعتراض أحد الرجال من الجهة الأخرى على أسلوبه، ليرد مبروك: "فيه حاجة هنا نشقر برضه، أجيلك أنا بدل ما تصوت علشان يمكن ترتاح نفسيا بتزعق تقول إيه؟"، قبل أن يحاول إخراجه برفعه للأعلى، مطالبا الجميع بحمله معه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية