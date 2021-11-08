وزير أردني سابق يتوقع جفاف ما تبقى من سدود الأردن

توقع وزير أردني سابق، اليوم الاثنين، جفاف ما تبقى من سدود في بلاده، معتبرا أنه ليس لدى الأردن "أمن مائي".

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وتوقع وزير المياه الأسبق في الأردن، حازم الناصر، في تصريحات إذاعية، جفاف ما تبقى من سدود في الأردن، وقال إنه "ليس لدى الأردن أمن مائي".

وأضاف "إن المواطن يحتاج إلى 8 سنوات حتى يشرب أول كأس ماء من مشروع الناقل الوطني".

وكان وزير المياه والري في الأردن، محمد النجار، توقع بدء إنجاز مشروع الناقل الوطني في نهاية عام 2023، متأملا قطف ثماره في عام 2026.

ويهدف مشروع "الناقل الوطني" إلى تحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة جنوبا، ونقلها إلى محافظات المملكة شمالا، وبكميات تتراوح بين 250 و300 مليون متر مكعب، وبتكلفة تصل لمليار دولار في مرحلته الأولى.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني