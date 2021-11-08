باكستان.. رفع الحظر عن حزب إسلامي متشدد قاد تظاهرات عنيفة ضد فرنسا

أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية، رفع الحظر المفروض على حزب "لبيك باكستان" الإسلامي المتشدد، الذي كان وراء مظاهرة عنيفة مناهضة لفرنسا الشهر الماضي.

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وتم حظر حزب "لبيك باكستان" قبل عام وسط مسيرات عنيفة بسبب نشر رسوم كاريكاتورية للنبي محمد في فرنسا، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع الشرطة، ومقتل ستة شرطيين وأربعة متظاهرين.

وجاء رفع الحظر، في أعقاب اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين حكومة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وحزب "لبيك باكستان" يقضي بأن يوقف الحزب مسيرته نحو إسلام آباد.

وبدأ الحزب يطالب بطرد السفير الفرنسي في أكتوبر 2020، عندما حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدفاع عن الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد باعتبارها حرية تعبير.

وجاءت تصريحات ماكرون بعد أن قام شاب مسلم بقطع رأس معلم فرنسي عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد في الفصل المدرسي.

المصدر: أ ب