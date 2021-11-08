الصحة العالمية تعلن عن تسلم سوريا الدفعة الأكبر من لقاح "سينوفاك" عبر منصة "كوفاكس"

أفادت منظمة الصحة العالمية في سوريا بوصول أكثر من 1,3 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" المضاد لفيروس كورونا إلى سوريا.

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وكتبت المنظمة على صفتحها في "تويتر": "استلمت سوريا أكثر من 1,3 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" عبر منصة "كوفاكس".

استلمت #سورية أكثر من 1.3 مليون جرعة من لقاح #سينوفاك عبر منصة #كوفاكس.

تعتبر هذه الدفعة هي الأكبر التي تصل إلى سورية عبر منصة كوفاكس, عقب وصول الدفعة الأولى التي وصلت في شهر نيسان لهذا العام. https://t.co/TTDqhhfYQW — WHO Syria (@WHOSyria) November 7, 2021

وأضافت أن هذه الدفعة تعتبر الأكبر التي تصل إلى سوريا عبر منصة "كوفاكس" عقب وصول الدفعة الأولى في شهر أبريل الماضي.

المصدر: تويتر