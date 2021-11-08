الصحة العالمية تعلن عن تسلم سوريا الدفعة الأكبر من لقاح "سينوفاك" عبر منصة "كوفاكس"
Reuters
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أفادت منظمة الصحة العالمية في سوريا بوصول أكثر من 1,3 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" المضاد لفيروس كورونا إلى سوريا.
وكتبت المنظمة على صفتحها في "تويتر": "استلمت سوريا أكثر من 1,3 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" عبر منصة "كوفاكس".
استلمت #سورية أكثر من 1.3 مليون جرعة من لقاح #سينوفاك عبر منصة #كوفاكس.— WHO Syria (@WHOSyria) November 7, 2021
تعتبر هذه الدفعة هي الأكبر التي تصل إلى سورية عبر منصة كوفاكس, عقب وصول الدفعة الأولى التي وصلت في شهر نيسان لهذا العام. https://t.co/TTDqhhfYQW
وأضافت أن هذه الدفعة تعتبر الأكبر التي تصل إلى سوريا عبر منصة "كوفاكس" عقب وصول الدفعة الأولى في شهر أبريل الماضي.
المصدر: تويتر
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