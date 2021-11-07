الجزائر.. توقيف سبعة منقّبين عن الذهب في تمنراست

أوقفت الشرطة في ولاية تمنراست جنوبي الجزائر سبعة منقبين عن الذهب، وصادرت لديهم آلات ومعدات خاصة بالتنقيب.

وقالت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية إن "العملية نفذت إثر استغلال معلومات مفادها وجود منقبين غير شرعيين عن الذهب يقومون باستغلال بعض الحقول في إنشاء ورشات مختصة في التنقيب غير الشرعي".

وأشارت الخلية إلى أنها "أعدت خطة أمنية محكمة وبالتنسيق مع الشركاء الأمنيين، وتمت مداهمة ثلاثة حقول، وتم ضبط تسع آلات لتفتيت الحجارة بجميع لواحقها وثلاثة مولدات كهربائية ومطرقة هزازة وتوقيف هؤلاء الأشخاص المشتبه فيهم، وفتح تحقيق في القضية".

المصدر: elkhabar