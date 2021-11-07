أيرلندا الشمالية.. خطف حافلة وإضرام النار فيها

أعلن في بريطانيا أن أربعة رجال خطفوا حافلة وأنزلوا منها ركابيها قبل أن يضرموا النار فيها في ضواحي بلفاست بأيرلندا الشمالية مساء الأحد.

وقالت الشرطة في أيرلندا الشمالية إنها تلقت بلاغا عن حادث اختطاف في منطقة تشيرش رود في نيوتاونابي وهي إحدى ضواحي بلفاست في نحو الساعة 7.45 مساء ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وأضافت: "تم الإبلاغ عن صعود أربعة رجال إلى الحافلة وأمروا الركاب بالنزول منها قبل إشعال النار فيها. وتم إغلاق تشيرش رود حاليا وتحويل حركة المرور والشرطة ستطلب من تجنب المنطقة".

وفي الأسبوع الماضي خطف رجلان ملثمان حافلة أخرى وأضرما النار فيها في هجوم قالت وسائل إعلام محلية إنه مرتبط بالتوترات بشأن الحواجز التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "رويترز"