وفد الجامعة العربية يلتقي حمدوك في الخرطوم

أعلنت الجامعة العربية أن وفدها التقى في الخرطوم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وأجرى معه "حديثا مطولا" حول التحديات التي تواجه العملية الانتقالية والجهود المبذولة للحوار.

وأكد التلفزيون السوداني في وقت سابق اليوم أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان استقبل وفدا رفيع المستوى من الأمانة العامة للجامعة العربية وصل إلى الخرطوم برئاسة الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي، بتكليف من أمين الجامعة أحمد أبو الغيط.

وأكدت الجامعة أن "هدف الزيارة يكمن في دعم الجهود الرامية إلى عبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار".

المصدر: "رويترز" + وكالات