السيسي يوجه بتوفير شقة سكنية ورعاية صحية لمواطنة مصرية

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوفير شقة سكنية وكرسي متحرك وسرير بجميع مشتملاته، وتأمين كل أوجه الرعاية الصحية لمواطنة من محافظة البحيرة.

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وحسب موقع "اليوم السابع"، اتخذت وزارتا التضامن الاجتماعي والصحة ومحافظة البحيرة الإجراءات اللازمة حيال الحالة الإنسانية، للمواطنة باتعة السيد إبراهيم الشنشوري حيث تم صرف مبلغ بقيمة 1000 جنيه من محافظة البحيرة، وتوفير وحدة سكنية بأرض الإرشاد بمدينة شبراخيت ويتم العمل على نقلها للسكن الجديد، وتم صرف كرسي متحرك وسرير بجميع مشتملاته لها".

وتم صرف مواد غذائية متنوعة وشاملة تكفي لمدة شهرين، وتسجيل حفيدتها المطلقة بوحدة الربدان التابعة لإدارة شبرا خيت لصرف مساعدة مطلقات وتم مساعدتها ببحث تكافل بمؤسسة التكافل بالبحيرة بمبلغ 400 جنيه شهريا.

كما تم التنسيق مع مؤسسة صناع الخير لعمل العملية للابن وتوفير سيارة لنقلة إلى مركز النخبة بطنطا لإجراء الفحوصات والتشخيص اللازم له وتحديد ميعاد إجراء العملية الجراحية له.

وبناء على توجيهات الرئيس السيسي، ستغادر المواطنة بسيارة إسعاف إلى مستشفى شبراخيت لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي المساعدة الطبية.

المصدر: اليوم السابع