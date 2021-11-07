الداخلية المصرية تنفي تعرض إحدى الفنانات لمحاولة خطف

أصدرت وزارة الداخلية المصرية يوم الأحد بيانا، نفت فيه ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية بشأن تعرض إحدى الفنانات لمحاولة خطف من قبل سائق سيارة تابعة لإحدى شركات نقل الركاب.

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وقالت الوزارة في بيان إن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بحدوث مشادة كلامية بين الفنانة المصرية مي حسن وسائق بإحدى شركات نقل الركاب الخاصة بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام بسبب الخلاف على قيمة الأجرة.

وأضافت أن الفنانة همت بالنزول من السيارة بمكان البلاغ لاعتقادها بتغيير السائق لخط السير فيما طلب الثاني استكمال خط السير المحدد أو الحصول على القيمة المالية للأجرة كاملة.

وأكدت الداخلية أن الطرفين تنازلا عن بلاغهما.

المصدر: RT