إصابة أربعة شرطيين إسرائيليين على أيدي مشاغبين يمينيين في القدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد أن أربعة من ضباطها تعرضوا لإصابات خلال أعمال شغب دبرها نشطاء منتمون إلى اليمين المتطرف في مدينة القدس الليلة الماضية.

وأكدت الشرطة أنها ألقت القبض على 21 متظاهرا خلال أعمال العنف والشغب التي اندلعت على جسر القدس المعلق عند مدخل المدينة.

وحملت الشرطة المتظاهرين اليمنيين المسؤولية عن تعليق حركة النقل في المنطقة ورشق عناصر الشرطة بالزجاجات والحجارة واستخدام رذاذ الفلفل بحقهم، بالإضافة إلى إلحاق ضرر بسيارتين شرطيتين.

وفي الليلة السابقة اعتقل 10 أشخاص على الأقل في الموقع نفسه، على خلفية مظاهرة مماثلة رافقتها أعمال شغب أيضا.

وتنظم هذه المظاهرات على خلفية قضية مقتل مستوطن قاصر في سن 16 عاما في 21 ديسمبر العام الماضي، جراء حادث مروري لدى محاولتهم الهروب من الشرطة في الضفة الغربية بعد أن رشق مواطنين فلسطينيين بالحجارة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"