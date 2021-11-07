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الأمم المتحدة تكشف عن موقع الشاحنتين الجزائريتين اللتين استهدفتا وتؤكد تفحمهما (فيديو)

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة تكشف عن موقع الشاحنتين الجزائريتين اللتين استهدفتا وتؤكد تفحمهما (فيديو)
العلم الجزائري
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أكدت الأمم المتحدة أن "شاحنتين مسجلتين في الجزائر متوقفتين بالتوازي مع بعضهما البعض، أصيبتا بأضرار بالغة وتفحمتا في الجزء الشرقي من الصحراء الغربية بالقرب من بئر لحلو".

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وخلال لقاء صحفي، قال فرحان حق، مساعد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "علمنا بالحادث في 2 نوفمبر، أي قبل ثلاثة أيام، ثم تمكنت بعثة مينورسو من إرسال دورية أولية إلى موقع الحادث المزعوم في اليوم التالي".

وأضاف: "يمكننا الآن أن نؤكد أن الموقع يقع في الجزء الشرقي من الصحراء الغربية بالقرب من بير لحلو..لاحظت البعثة شاحنتين مسجلتين في الجزائر متوقفتين بالتوازي مع بعضهما البعض..وأصيبت الشاحنتان بأضرار بالغة وتفحمتا".

وكانت الجزائر قد توعدت بعقاب المغرب على "هذه الجريمة التي أودت بثلاثة سائقين أبرياء"، ورد المغرب بأنه لم يستهدف جزائريين ولا يمكنه فعل ذلك، مؤكدا أنه لا يريد الدخول في حرب مع الجزائر.

المصدر: RT

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