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السودان.. تفريق احتجاج للمعلمين بقنابل الغاز واعتقال خمسة منهم

أخبار العالم العربي

السودان.. تفريق احتجاج للمعلمين بقنابل الغاز واعتقال خمسة منهم
Reuters
أرشيف
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قالت لجنة المعلمين السودانيين، اليوم الأحد، إن القوات الأمنية فرقت وقفة احتجاجية للمعلمين أمام وزارة التعليم بقنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت خمسة منهم.

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وأضافت اللجنة في بيان، "نفذت لجنة المعلمين اليوم وقفة احتجاجية بوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم رفضا للانقلاب واحتجاجا على تعيين منسوبي النظام المباد في هياكل إدارات الوزارة والمحليات والمدارس".

وتابع البيان "هاجمت القوات الأمنية الوقفة السلمية وتم اعتقال خمسة معلمين ومعلمتين واقتيادهم إلى جهة مجهولة".

وحملت لجنة المعلمين في بيانها، المجلس العسكري مسؤولية سلامة المعلمين والمعلمات وتطالب بإطلاق سراحهم فورا، كما تؤكد على "استمرار مقاومة انقلاب العسكريين على الحكم في البلاد والعمل مع قوى الثورة لهزيمته".

المصدر: RT

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