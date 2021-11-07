مراسلنا: تعرض منزل رئيس الوزراء العراقي لإستهداف بطائرة مسيرة
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أشار مراسلنا في العراق، أن منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء تعرض للاستهداف بطائرة مسيرة.
وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني، أن "محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد".
وأضاف: "دولة الرئيس لم يصاب بأي أذى وهو بصحة جيدة".
وأشارت إلى أن "القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".
يذكر أنه، سمع دوي انفجار بالقرب من المنطقة الخضراء أعقبه إطلاق نار كثيف في محيط المنطقة المحصنة وسط العاصمة بغداد.
المصدر: RT
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