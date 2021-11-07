"الجهاد الإسلامي" تتوعد إسرائيل "بدفع الثمن" حال وفاة أي معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام

توعدت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية بأن "إسرائيل ستدفع الثمن حال استشهاد أي من الأسرى المضربين عن الطعام" في معتقلاتها.

وقال عضو المكتب السياسي خالد البطش في كلمة ألقاها خلال وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام أمام مقر الصليب الأحمر بقطاع غزة: "نحذر العدو من أننا لن نترك الأسرى المضربين، وأنه حال استشهادهم سيدفع العدو ثمنا مهما كلف الأمر".

ودعا الوسطاء لـ"التحرك العاجل والفوري لإنقاذ الأسرى المضربين ووقف التعسف المستمر بحق الأسرى في السجون".

وأضاف: "نجدد التزامنا بعدم ترك أسرانا وسنعمل كل جهدنا لإطلاق سراحهم، ونطالب أبناء شعبنا في كل الساحات للتحرك الجماهيري الداعم للأسرى والخروج في مسيرات دعم الأسرى والضغط على العدو ميدانيا".

ويواصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية ، رفضا لاعتقالهم الإداري، وسط خشية من وفاة أحدهم في ظل عدم استجابة إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم وتحديد موعد لإنهاء اعتقالهم والإفراج عنهم.

المصدر: "موقع سرايا القدس"