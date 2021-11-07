"النواب المصري" يعلق على الصور المتداولة لإعلانات "الجزيرة" بالقاهرة

علقت النائبة هند رشاد أمينة سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب المصري على الصور المتداولة لإعلانات قناة "الجزيرة" القطرية في القاهرة.

وقالت رشاد في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24": "العلاقة بين مصر وقطر لا تشهد أي مشكلة في الوقت الراهن، خاصة بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية معها".

وأضافت: "العلاقات الخارجية لمصر تتحدد وفقا لرؤية الدولة المصرية ولا يوجد أي خلافات مع قطر في الوقت الراهن".

وتابعت: "في فترة ما كانت العلاقات بين مصر وقطر ليست على أفضل حال، وبالتالي لم يكن مرحبا بقناة "الجزيرة" ولم يكن لها تمثيل في مصر"، مشيرة إلى أن "الدولة المصرية هي المسؤولة عن تحديد تبعات استئناف العلاقات مع قطر".

وأكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات، أن "الجزيرة" لم تقدم طلبا رسميا لعودة مراسليها، ولم تطلب اعتماد مراسليها في مصر.

#اللواء | ناشطون مصريون تداولوا إعلانات لقناة الجزيرة، في أشهر شوارع القاهرة، أعلى كوبر أكتوبر، وظهرت الاعلانات بعبارات “اكتشف القالب الإخباري الجديد الآن”.. و”الجزيرة انطلاقة تتجدد”. pic.twitter.com/STlTIxNJqQ — اللواء (@al_liwaaQT) November 6, 2021

ونشر مغردون صورا للإعلان الذي يبشر بانطلاقة جديدة لقناة "الجزيرة" على كوبري أكتوبر الذي يتمد من وسط القاهرة إلى حي مدينة نصر شرقي العاصمة، بعد نحو 8 أعوام من إغلاق مكتبها في مصر.

المصدر: القاهرة 24