 
مباشر

العراق.. اعتقال 24 شخصا من عوائل "داعش" قادمين من سوريا

أخبار العالم العربي

العراق.. اعتقال 24 شخصا من عوائل
Reuters Wissm Al-Okili
الشرطة العراقية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/robs

أعلنت فرقة 15 في الجيش العراقي بمحافظة نينوى اعتقال 24 شخصا من عوائل تنظيم "داعش" الإرهابي قادمين من سوريا.

وقالت الفرقة في بيان لها إنه تم رصد حركة أشخاص بواسطة الكاميرا الحرارية في الجانب السوري قرب قرية الأبطخ التابعة إلى منطقة ربيعة والمحاذية إلى الشريط الحدودي مع سوريا، وعلى الفور تم الإيعاز إلى قوة الكمين الموجودة، وفور اجتيازهم الحدود تم اعتقالهم وتبين أنهم 24 شخصا يحملون الجنسية العراقية ومن سكان الموصل.

إقرأ المزيد
العراق.. الإعدام شنقا حتى الموت بحق مدانين قتلا متظاهرا
العراق.. الإعدام شنقا حتى الموت بحق مدانين قتلا متظاهرا

وأضافت أنه تبين أنهم من عوائل "داعش" الإرهابي وغادروا العراق عام 2015 وهم 5 نساء و19 طفلا.

وأشارت إلى أنه تم تسليمهم لمركز الشرطة بعد تدقيق المعلومات بالتنسيق مع المصادر والوكالات الأمنية.

المصدر: "السومرية" 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا