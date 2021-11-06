خبير سعودي يشرح سبل إمكانية زراعة الأرز في صحراء الربع الخالي (فيديو)

تحتاج زراعة الأرز إلى كمية كبيرة من المياه مقارنة بغيرها من الزراعات، إلا أن التجارب العلمية الأخيرة أثبتت أنه يمكن زراعة الأرز في الصحراء أيضا.

واقترح المهندس السعودي عبد العزيز السحيباني في تصريح لقناة "الإخبارية" السعودية، زراعة الأرز في صحراء الربع الخالي باستخدام مياه بحر الخليج، مؤكدا أن تلك التجربة سبق وأجرتها الصين.

فيديو | م. عبدالعزيز السحيباني لـ #برنامج_120: اقتراح زراعة الأرز في الربع الخالي باستخدام مياه بحر الخليج مشابه لتجربة #الصين#الإخباريةpic.twitter.com/79j6IblPLt — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 6, 2021

وأوضح السحيباني أن هناك مناطق منخفضة في شمال شرق صحراء الربع الخالي بحوالي 20 مترا، وهي مناطق بمساحات كبيرة، مرجحا أنها كانت جزءا من الخليج قبل انحساره.

وأضاف أن "انخفاض هذه المواقع من الممكن أن يؤدي إلى انسياب المياه المالحة من الخليج، وذلك دون الحاجة إلى عمليات الضخ".

وأشار إلى إمكانية حفر قناة في تلك المنطقة المنخفضة، وهو ما يؤدي إلى تدفق المياه بسهولة إلى صحراء الربع الخالي.

وأوضح أنه يتم في البداية إقامة مزرعة لزراعة محصول الأرز، مع تخفيف المياه المالحة بمياه عذبة، لافتا إلى أنه يمكن إقامة هذه المزرعة بتكاليف قليلة.

المصدر: "الإخبارية"