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الإعلامي الفلسطيني جمال ريان يعلن توقفه عن التغريد عبر "تويتر" مؤقتا

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الإعلامي الفلسطيني جمال ريان يعلن توقفه عن التغريد عبر
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الإعلامي الفلسطيني جمال ريان
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أعلن الإعلامي الفلسطيني جمال ريان توقفه عن التغريد على حسابه عبر "تويتر" مؤقتا.

وكتب ريان: "سوف أتوقف عن التغريد مؤقتا حتى إشعار آخر، إلى اللقاء يا شرفاء الأمة".

وفي 4 نوفمبر الحالي، نشر صورة علم الجزائر في تغريدة وعلق عليها قائلا: "بسبب تطبيع جارتها (في إشارة إلى المغرب)، أصبحت إسرائيل على حدودها، اللهم انصرها وثبتها على مواقفها التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية، آمين".

وعرّف عن نفسه في خاصية BIO على حسابه بأنه: "أول مذيع على الجزيرة، وأحد قادة الرأي في التعبير عن إرادة وهموم الشعوب العربية الإسلامية، أنتم مصدر قوتي، شكرا لكم".

وولد ريان في مدينة طولكرم الفلسطينية، ويحمل الجنسية الأردنية، وهو أول مذيع ظهر على شاشة قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية عند انطلاقها، ومقدم أول نشرة إخبارية على القناة عام 1996. 

المصدر: RT

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