الإعلامي الفلسطيني جمال ريان يعلن توقفه عن التغريد عبر "تويتر" مؤقتا

أعلن الإعلامي الفلسطيني جمال ريان توقفه عن التغريد على حسابه عبر "تويتر" مؤقتا.

وكتب ريان: "سوف أتوقف عن التغريد مؤقتا حتى إشعار آخر، إلى اللقاء يا شرفاء الأمة".

سوف اتوقف عن التغريد مؤقتا حتى اشعار آخر ، الى اللقاء يا شرفاء الامة pic.twitter.com/LRZvNTl41O — جمال ريان (@jamalrayyan) November 6, 2021

وفي 4 نوفمبر الحالي، نشر صورة علم الجزائر في تغريدة وعلق عليها قائلا: "بسبب تطبيع جارتها (في إشارة إلى المغرب)، أصبحت إسرائيل على حدودها، اللهم انصرها وثبتها على مواقفها التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية، آمين".

بسبب تطبيع جارتها ، اصبحت اسرائيل على حدودها ، اللهم انصرها وثبتها على مواقفها التاريخية الدعمة للقضية الفلسطينية، آمين #فلسطين#الخليج#مصر#المغرب_العربيpic.twitter.com/e9JvbFFCml — جمال ريان (@jamalrayyan) November 3, 2021

وعرّف عن نفسه في خاصية BIO على حسابه بأنه: "أول مذيع على الجزيرة، وأحد قادة الرأي في التعبير عن إرادة وهموم الشعوب العربية الإسلامية، أنتم مصدر قوتي، شكرا لكم".

وولد ريان في مدينة طولكرم الفلسطينية، ويحمل الجنسية الأردنية، وهو أول مذيع ظهر على شاشة قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية عند انطلاقها، ومقدم أول نشرة إخبارية على القناة عام 1996.

المصدر: RT