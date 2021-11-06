التميمي: حسم مسألة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية سيتم بعد انتخاب رئيس للبلاد

أكد عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" الفريق خيري التميمي أن حسم مسألة توحيد المؤسسة العسكرية، سيتم بعد انتخاب رئيس للبلاد.

وكشف التميمي عن "اجتماعات للجنة العسكرية المشتركة في روسيا وتركيا لبحث آلية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية".

وأوضح أن "الاجتماعات ستجري بشكل منفصل في موسكو وأنقرة في النصف الثاني من نوفمبر الجاري، بعد اجتماع باريس حول ليبيا المقرر الجمعة المقبل".

وأشار إلى أن "اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة الأخيرة في القاهرة، بحثت أسس التعاون المشترك مع مصر في الحاضر والمستقبل"، وأن "اللقاء كان مثمرا وتم التطرق فيه إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك".

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT