رئيس الإمارات يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة
Reuters Jamal Saidi
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وجه رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد ومصليات الدولة، قبل أذان صلاة الجمعة المقبلة.
ودعا إلى "الابتهال للمولى عز وجل ليعم الغيث وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد".
وجاءت توجيهات بن زايد تيمنا بسنة النبي محمد بإقامة صلاة الاستسقاء طلبا للغيث في أرجاء البلاد.
المصدر: "وام"
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