شاهد.. "إكسبو دبي" يكرّم ذكرى الفنان السوري الراحل صباح فخري

كرّم معرض "إكسبو دبي 2020" في الإمارات ذكرى الفنان السوري الراحل صباح فخري، بتزيين قبة الوصل بصورته مترافقة مع أغنية "يا مال الشام".

ونعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين في سوريا الفنان الراحل صباح الثلاثاء الماضي، الذي توفي عن عمر ناهز 88 عاما.

وصباح فخري فنان سوري يعتبر من مشاهير الغناء في سوريا والوطن العربي، فنان ومغن من أعلام الموسيقى الشرقية، وفخري ليست نسبته وإنما هي تقديرا لفخري البارودي الذي رعى موهبته.

وولد في مدينة حلب السورية، أحد أهم مراكز الموسيقى الشرقية العربية.

ويعد واحدا من أعلام الغناء العربي، حيث اشتهر في أنحاء الوطن العربي والعالم وفي السجلات العالمية للمطربين كأحد أهم مطربي الشرق.

وأحيا صباح فخري حفلات غنائية في بلدان عربية وأجنبية كثيرة وطاف العالم وتربع على عرش فن الغناء والقدود الحلبية.

وظهرت موهبته في العقد الأول من عمره، ودرس الغناء والموسيقى مع دراسته العامة في تلك السن المبكرة في معهد حلب للموسيقى، وبعد ذلك في معهد دمشق.

شارك خلال مسيرته الفنية في العديد من المهرجانات في الوطن العربي والعالم.

والفنان الراحل حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديرا لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل، كما شغل مناصب عدة، فانتخب نقيبا للفنانين السوريين، ونائبا لرئيس اتحاد الفنانين العرب، ومديرا لمهرجان الأغنية السورية، وضرب الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.

المصدر: "الاتحاد" + RT