السعودية.. تنظيم حملة للتوعية بحماية النمر العربي

نظمت مدن عديدة بالسعودية، اليوم السبت، مبادرة تضمنت السير مسافة 7 كيلومترات، للتوعية بحماية النمر العربي.

والمبادرة هي إحدى حملات منظمة كاتمو سفير Catmosphere العالمية للمشي مسافة 7 كيلومترات، وأقيمت على طريق الملك سلمان بمنتزه النخيل، بمدينة عرعر.

وتهدف المبادرة التطوعية، إلى التوعية بضرورة حماية القطط البريّة المهددة بالانقراض في كل أرجاء العالم ودعم النمر العربي ونوادر النمور، وتحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية في المنطقة، حسب وكالة "واس".

#أمانة_الحدود_الشمالية تنظم مبادرة Catwalk للوعي بحماية النمر العربي والقطط البرية .https://t.co/mssdKqjoMP



.#catwalk2021

⁦@catmospherenowpic.twitter.com/35bRpXgpTP — أ ما نة منـ طقة الـ حد ود الـ شما لية (@AmantAlshmmalya) November 6, 2021

أطلقت أمانة منطقة جازان المبادرة العالمية catwalk في الواجهة البحرية الشمالية بمدينة جيزان بمشاركة المتطوعين والمتطوعات لمسافة 7 كيلو متر للحفاظ على القطط البرية المهددة بالإنقراض.#النمر_العربيpic.twitter.com/BionshVDF4 — أمانة منطقة جازان (@jazansa) November 6, 2021

المصدر: "واس"