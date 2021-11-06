تونس.. مدرس خاص يتحرش بطفلة والأمن يتحرك

أفادت إذاعة "موزاييك إف إم" نقلا عن مصدر أمني بأن الشرطة العدلية التونسية في نابل، "استطاعت إيقاف مدرس خصوصي بدون رخصة تعمد التحرش جنسيا بطفلة (6 سنوات)، ومفاحشتها".

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وأشارت "موزاييك إف إم" إلى أن "الحادثة جدت مطلع الأسبوع الجاري، حيث تقدمت سيدة إلى مركز الأمن بنابل للتبليغ عن تعرض ابنتها لاعتداء جنسي من قبل صاحب المحضنة العشوائية".

وبحسب مصادر الإذاعة، فقد كشفت التحريات أن "الجاني، وهو صاحب شهادة عليا، حول مرآبا وسط مدينة نابل إلى مكان لتقديم دروس خصوصية لتلاميذ من أعمار مختلفة، وأنه تم إشعار مندوب حماية الطفولة بنابل ومندوب شؤون المرأة والطفل والأسرة، اللذان تعهدا برعاية الطفلة والأم وتم غلق المكان".

وأكد المصدر "إيقاف المتهم وإعلام النيابة العمومية، التي أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة التحقيق في الموضوع وعرضه على القضاء".

ولفت مندوب شؤون المرأة والطفل والأسرة بنابل، فتحي الأنقليز، أن "الواقعة تتعلق بتحرش جنسي وفق ما اطلع عليه من تقرير طبي وإفادات في المحضر".

المصدر: "موزاييك إف إم"