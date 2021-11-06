 
مباشر

تونس.. مدرس خاص يتحرش بطفلة والأمن يتحرك

أخبار العالم العربي

تونس.. مدرس خاص يتحرش بطفلة والأمن يتحرك
Reuters ZOUBEIR SOUISSI
الأعلام التونسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ro79

أفادت إذاعة "موزاييك إف إم" نقلا عن مصدر أمني بأن الشرطة العدلية التونسية في نابل، "استطاعت إيقاف مدرس خصوصي بدون رخصة تعمد التحرش جنسيا بطفلة (6 سنوات)، ومفاحشتها".

إقرأ المزيد
جريمة مروعة في تونس.. أم تذبح طفليها وتلقي بنفسها من الطابق الثالث
جريمة مروعة في تونس.. أم تذبح طفليها وتلقي بنفسها من الطابق الثالث

وأشارت "موزاييك إف إم" إلى أن "الحادثة جدت مطلع الأسبوع الجاري، حيث تقدمت سيدة إلى مركز الأمن بنابل للتبليغ عن تعرض ابنتها لاعتداء جنسي من قبل صاحب المحضنة العشوائية".

وبحسب مصادر الإذاعة، فقد كشفت التحريات أن "الجاني، وهو صاحب شهادة عليا، حول مرآبا وسط مدينة نابل إلى مكان لتقديم دروس خصوصية لتلاميذ من أعمار مختلفة، وأنه تم إشعار مندوب حماية الطفولة بنابل ومندوب شؤون المرأة والطفل والأسرة، اللذان تعهدا برعاية الطفلة والأم وتم غلق المكان".

وأكد المصدر "إيقاف المتهم وإعلام النيابة العمومية، التي أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة التحقيق في الموضوع وعرضه على القضاء".

ولفت مندوب شؤون المرأة والطفل والأسرة بنابل، فتحي الأنقليز، أن "الواقعة تتعلق بتحرش جنسي وفق ما اطلع عليه من تقرير طبي وإفادات في المحضر".

المصدر: "موزاييك إف إم"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا