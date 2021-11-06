وزير الاتصالات السوداني يرسم إشارة النصر بعد إطلاق سراحه

نشرت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوزير الاتصالات والتحول الرقمي في السودان المهندس هاشم حسب الرسول، بعد أن أطلق سراحه مؤخرا مع ثلاثة وزراء آخرين.

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وظهر وزير الاتصالات السوداني في الصورة رفقة آخرين راسما بأصابعه الإشارة المعبرة عن النصر.

وكان التلفزيون السوداني قد أعلن مساء يوم الخميس أن قائد القوات السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمر بإطلاق سراح 4 وزراء في حكومة عبد الله حمدوك وهم، حمزة بلول، وعلي جدو، وهاشم حسب الرسول، ويوسف آدم، ويمثلون وزارات الإعلام والنقل والاتصالات والشباب والرياضة.

وزير الاتصالات السوداني المهندس هاشم حسب الرسول بعد إطلاق سراحه. #الردة_مستحيلةpic.twitter.com/DRzQC4z9uV — وجدي أبو يزن 🇸🇩 (@wagdi_salah1) November 5, 2021

ويوصف هاشم حسب الرسول بأنه من الخبرات والكفاءات السودانية المؤهلة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكان تلقى دراساته العليا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على درجة الماجستير في الاتصالات من جامعة كلورادو وعمل في العديد من شركات الاتصالات الكبري بأمريكا آخرها شركة "NTT Global".

المصدر: تويتر + سودان برس