 
مباشر

وزير الاتصالات السوداني يرسم إشارة النصر بعد إطلاق سراحه

أخبار العالم العربي

وزير الاتصالات السوداني يرسم إشارة النصر بعد إطلاق سراحه
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ro4q

نشرت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوزير الاتصالات والتحول الرقمي في السودان المهندس هاشم حسب الرسول، بعد أن أطلق سراحه مؤخرا مع ثلاثة وزراء آخرين.

إقرأ المزيد
التلفزيون السوداني: قائد الجيش يأمر بإطلاق سراح 4 وزراء في حكومة حمدوك
التلفزيون السوداني: قائد الجيش يأمر بإطلاق سراح 4 وزراء في حكومة حمدوك

وظهر وزير الاتصالات السوداني في الصورة رفقة آخرين راسما بأصابعه الإشارة المعبرة عن النصر.

 وكان التلفزيون السوداني قد أعلن مساء يوم الخميس أن قائد القوات السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمر بإطلاق سراح 4 وزراء في حكومة عبد الله حمدوك وهم، حمزة بلول، وعلي جدو، وهاشم حسب الرسول، ويوسف آدم، ويمثلون وزارات الإعلام والنقل والاتصالات والشباب والرياضة.

ويوصف هاشم حسب الرسول بأنه من الخبرات والكفاءات السودانية المؤهلة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكان تلقى دراساته العليا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على درجة الماجستير في الاتصالات من جامعة كلورادو وعمل في العديد من شركات الاتصالات الكبري بأمريكا آخرها شركة "NTT Global".

المصدر: تويتر + سودان برس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا