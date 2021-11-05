غوريلا تهاجم السياح وتجبرهم على الهرب (فيديو)

أظهر فيديو لحظات مرعبة عاشتها مجموعة من السياح هاجمتهم غوريلا ضخمة بشكل مفاجئ وأجبرتهم على الفرار من غابة، رجحت مصادر إعلامية أنها على الحدود بين الكونغو ورواندا.

ويظهر في المقطع المصور، الذي نشرته صحفية "ذا صن" البريطانية، الغوريلا وهو يخرج من الغابة، ويقف على قدميه، ويبدأ في الدق على صدره وإصدار أصوات مزعجة والتوجه بسرعة نحو السائحين في محاولة منه لإخافتهم.

ولم يظهر مقطع فيديو الغوريلا، مكان التصوير، لكن بعض المصادر الإعلامية رجحت أن يكون قد تم تصويره في غابة على الحدود بين الكونغو ورواندا في إفريقيا.

وقد أشارت بعض الدراسات، إلى أن "دقات الصدر التي تقوم بها الغوريلا، كنوع من الدفاع عن النفس، غريبة جدا، لأنها سلوك غير صوتي، يمكن رؤيته وسماعه في آن واحد، على عكس زئير الأسد، أو نعيق الضفدع".

وتعتمد هذه الوسيلة، في الغالب ذكور الغوريلا المهيمنة، وينظر إليها على أنها وسيلة لجذب الإناث، ولترهيب الذكور التي قد تكون منافسة.

المصدر: وكالات