مصر.. نقل جثة زوجة بلطجي الفيوم إلى المشرحة

أمرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم بمصر بنقل جثمان زوجة أيمن عبد المعبود المعروف إعلاميا ببلطجي الفيوم، من إحدى الغرف بمنزله إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وأكد مصدر بوزراة الصحة المصرية في تصريح خاص لـ"القاهرة 24"، أن مستشفى الفيوم العام استقبل الجثة، وتبين أنها شبه متحللة وهي لزوجة بلطجي الفيوم.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت في وقت سابق إنقاذ وتحرير أسرة تعرضت للخطف والتعذيب على يد بلطجي في الفيوم.

واقتحمت قوات الأمن منزل البلطجي واستطاعت إنقاذ أفراد الأسرة.

وخلال الاقتحام، تبادل البلطجي إطلاق النار مع القوات الأمنية، مما أدى إلى إصابته بطلق ناري.

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وعقب تحرير الأسرة، تبين أن المجرم قتل والدة زوجته، ثم ألقى جثتها بفناء المنزل قبل عملية الاقتحام بساعات.

كما مارس كل أنواع التعذيب ضد أفراد الأسرة المختطفة، وضربهم بكل قسوة خلال فترة الاحتجاز.

وعثرت قوات الأمن في المنزل على سلاح آلي وبندقية وعدد من الطلقات النارية.

المصدر: القاهرة 24