الأمم المتحدة تعرب عن أسفها لتصاعد العنف في بغداد

أعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن "أسفها لتصاعد العنف" في بغداد.

وكتبت في بيان صحفي: "نعرب عن أسفنا لتصاعد العنف والإصابات التي حدثت في بغداد اليوم".

وأضافت: "ندعو الأطراف كافة إلى أقصى درجات ضبط النفس، واحترام الحق في الاحتجاج السلمي، وأن تبقى المظاهرات سلمية".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق من اليوم أن مؤسساتها استقبلت 125 جريحا أصيبوا في صدامات وقعت بين متظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات الأخيرة، والقوات الأمنية.

المصدر: RT