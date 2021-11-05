التحالف: مقتل 126 حوثيا وتدمير 16 آلية خلال 24 ساعة
أعلن التحالف العربي في اليمن يوم الجمعة تنفيذه 29 عملية استهدفت تجمعات الحوثيين في البيضاء وصرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال التحالف إن العمليات أدت إلى تدمير 16 آلية تابعة للحوثيين، والقضاء على 126 فردا منهم.
وأكد التحالف استمراره في تقديم الدعم والإسناد للجيش الوطني اليمني.
وكان التحالف قد أعلن يوم الجمعة أن الدفاعات السعودية قامت بتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان.
وأفاد بأن القوات الحوثية ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.
كما أكد التحالف التعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
المصدر: وسائل إعلام سعودية
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