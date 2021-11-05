 
مباشر

التحالف: مقتل 126 حوثيا وتدمير 16 آلية خلال 24 ساعة

أخبار العالم العربي

التحالف: مقتل 126 حوثيا وتدمير 16 آلية خلال 24 ساعة
Reuters / Faisal Nasser
قوات سعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ro1m

أعلن التحالف العربي في اليمن يوم الجمعة تنفيذه 29 عملية استهدفت تجمعات الحوثيين في البيضاء وصرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف إن العمليات أدت إلى تدمير 16 آلية تابعة للحوثيين، والقضاء على 126 فردا منهم.

إقرأ المزيد
أنباء عن سيطرة الحوثيين على معسكر استراتيجي قرب مأرب
أنباء عن سيطرة الحوثيين على معسكر استراتيجي قرب مأرب

وأكد التحالف استمراره في تقديم الدعم والإسناد للجيش الوطني اليمني.

وكان التحالف قد أعلن يوم الجمعة أن الدفاعات السعودية قامت بتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان.

وأفاد بأن القوات الحوثية ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.

كما أكد التحالف التعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا