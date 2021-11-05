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صالح: التظاهر السلمي حق مكفول دستوريا والصدامات مؤسفة ومرفوضة

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صالح: التظاهر السلمي حق مكفول دستوريا والصدامات مؤسفة ومرفوضة
Reuters AHMED SAAD
متظاهرون عراقيون يحملون زميلهم المصاب
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أعرب الرئيس العراقي برهم صالح عن رفضه للصدامات التي وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين، داعيا لمتابعة التحقيق وضمان عدم تكرار مثل هذه المواجهات.

وكتب على "تويتر": "التظاهر السلمي حق مكفول دستوريا، وضرورة عدم خروجه عن إطاره السلمي القانوني".

ولفت صالح إلى أن "الصدامات التي حصلت بين قوات الأمن والمتظاهرين مؤسفة ومرفوضة، وينبغي متابعة التحقيق المقرر بذلك وضمان عدم تكراره".

ودعا الجميع إلى "ضبط النفس وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار"، مشددا على أن "حماية الأمن العام واجب".

يذكر أن وزارة الصحة العراقية أعلنت في وقت سابق عن إصابة 125 شخصا بينهم 27 مدنيا والباقيون من القوات الأمنية خلال مواجهات بين محتجين على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وقوات الأمن، مؤكدة عدم وقوع أي وفاة أثناء الموجهات.
المصدر: RT

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