مقتل طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي في نابلس (صورة)

قتل طفل فلسطيني مساء اليوم الجمعة برصاص القوات الإسرائيلية، خلال مواجهات اندلعت في قرية دير الحطب شرقي نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، بأن الطفل اسمه محمد دعدس وعمره 13 عاما، وهو من مخيم عسكر الجديد بنابلس، وصل إلى المستشفى مصابا برصاصة في بطنه، وقلبه متوقف.

وأضافت أن الطواقم الطبية حاولت إنعاشه، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"