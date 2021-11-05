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مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا حول السودان

أخبار العالم العربي

مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا حول السودان
@UN_HRC
مجلس حقوق الإنسان يعتمد من دون تصويت مشروع قرار معدل خاص بالسودان
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تبنى المجلس الدولي لحقوق الإنسان مشروع قرار حول السودان يدين استيلاء الجيش على السلطة، ويطالب بتشكيل حكومة مدنية انتقالية.

ويدعو مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا قادة الجيش إلى إعادة السلطة للحكومة المدنية الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك فورا، وتعيين مقرر خاص للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد بعد القمع الذي تعرض له المحتجون في المظاهرات التي خرجت منذ الانقلاب الذي نفذه الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر.

جدير بالذكر أن روسيا رفضت تأييد الوثيقة والممارسة المتمثلة بإعطاء مكتب مفوضية حقوق الإنسان في السودان حق تعيين خبراء، واعتبرت أن القرار يتنافى مع قواعد مجلس حقوق الإنسان.

المصدر: RT + وكالات

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