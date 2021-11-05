الاتحاد الأوروبي يرفع علم السودان في بروكسل (صورة)

رفع الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة علم السودان عند مبنى مقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل، تضامنا مع الشعب السوداني في ما تشهده بلاده.

ونشر ‏‏‏‏الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغال بوينو صورة على حسابه في "تويتر" تظهر العلم السوداني يرفرف عند مبنى الاتحاد.

وقال معلقا على الصورة: "رفعنا العلم السوداني في الاتحاد الأوروبي لتكريم الشعب السوداني، وللتعبير عن دعمنا لتطلعات السودانيين".

وأضاف: "ندعم الجهود الرامية من قبل المجتمع الدولي للعودة إلى المسار الديمقراطي في السودان بقيادة المدنيين".

#جمعة_مباركة

رفعنا العلم السوداني في الاتحاد الأوروبي لتكريم الشعب السوداني و للتعبير عن دعمنا لتطلعات السودانيين. ندعم الجهود الرامية من قبل المجتمع الدولي للعودة إلى المسار الديمقراطي بقيادة المدنيين.#السودانpic.twitter.com/6BN7yCemxx — Luis Miguel Bueno🇪🇺 (@EUinArabic) November 5, 2021

المصدر: RT