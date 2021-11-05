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الاتحاد الأوروبي يرفع علم السودان في بروكسل (صورة)

أخبار العالم العربي

الاتحاد الأوروبي يرفع علم السودان في بروكسل (صورة)
Reuters
الاتحاد الأوروبي
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رفع الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة علم السودان عند مبنى مقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل، تضامنا مع الشعب السوداني في ما تشهده بلاده.

ونشر ‏‏‏‏الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغال بوينو صورة على حسابه في "تويتر" تظهر العلم السوداني يرفرف عند مبنى الاتحاد.

وقال معلقا على الصورة: "رفعنا العلم السوداني في الاتحاد الأوروبي لتكريم الشعب السوداني، وللتعبير عن دعمنا لتطلعات السودانيين".

وأضاف: "ندعم الجهود الرامية من قبل المجتمع الدولي للعودة إلى المسار الديمقراطي في السودان بقيادة المدنيين".

المصدر: RT

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