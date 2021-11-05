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الصحة العراقية: 125 إصابة جراء الصدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، أن مؤسساتها استقبلت 125 جريحا أصيبوا في صدامات وقعت بين متظاهرين معترضين على نتائج الانتخابات الأخيرة، والقوات الأمنية.

وأشارت في بيان صدر عنها، إلى أن "مؤسسات وزارة الصحة استقبلت في بغداد عددا من الجرحى من القوات الأمنية والمتظاهرين بلغ مجموعهم 125 جريحا، بينهم 27 من المدنيين والباقون من القوات الأمنية".

وأضافت: "معظم الإصابات بسيطة إلى متوسطة ولم تسجل أي إصابة بطلق ناري، كما لم تسجل أي حالة وفاة".

وأكدت الوزارة "استنفار كافة مؤسساتها ومنتسبيها لتقديم جميع الخدمات الطبية المطلوبة".
المصدر: RT

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