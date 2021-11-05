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السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة إثيوبيا

أخبار العالم العربي

السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة إثيوبيا
Reuters
السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة إثيوبيا
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طلبت سفارة السعودية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في بيان يوم الجمعة من مواطنيها مغادرة إثيوبيا بسبب التدهور الأمني.

وشددت السفارة على ضرورة مغادرة جميع مواطني المملكة الموجودين في إثيوبيا "في أقرب فرصة ممكنة".

وقالت السفارة عبر "تويتر" إن هذه الدعوة تأتي "نظرا للظروف الحالية التي تمر بها إثيوبيا".

كما حثت جميع الموجودين في إثيوبيا على أخذ "أقصى درجات الحيطة والحذر".

هذا ودعا الجيش الإثيوبي اليوم الجمعة العسكريين السابقين إلى إعادة الانضمام لصفوفه في الحرب ضد القوات المتمردة التي تواصل تقدمها من الشمال نحو العاصمة أديس أبابا.

وجاء هذا النداء في بيان نشره الجيش الإثيوبي على صفحته الرسمي في "فيسبوك" اليوم.

المصدر: RT + وكالات

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