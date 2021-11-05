الجيش السوداني يحل مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية

أفاد التلفزيون السوداني اليوم الجمعة بأن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان أصدر أمرا بحل جميع مجالس إدارات الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية القومية.

ولم يكشف التلفزيون تفاصيل أخرى عن القرار الذي جاء على خلفية الأزمة المتواصلة في البلاد حيث استولى الجيش على الحكم مطلع الأسبوع الماضي وحل الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك.

يتبع..