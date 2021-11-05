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الأمم المتحدة تدين اعتقال الجيش السوداني قيادات في "الحرية والتغيير"

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الأمم المتحدة تدين اعتقال الجيش السوداني قيادات في
AP Marwan Ali
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أعربت بعثة الأمم المتحدة في السودان عن إدانتها لاعتقال ثلاثة قيادات في "قوى الحرية والتغيير" بعد مشاركتهم باجتماع في مقرها.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" على حسابها في "تويتر" اليوم الجمعة أنها تلقت تقارير عن اعتقال الأعضاء في المجلس المركزي لـ"قوى الحرية والتغيير"، عثمان اسحق وشريف محمد عثمان وحمزة فاروق، بالقرب من مقر البعثة بعد ظهر أمس، في أعقاب اجتماعهم مع الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة هناك.

وأدانت البعثة هذه الاعتقالات وحثت السلطات على الإفراج عن جميع المعتقلين منذ استيلاء العسكريين على الحكم في البلاد في 25 أكتوبر، مطالبة الجيش بـ"الكف عن اعتقال السياسيين النشطاء" والامتناع عن "ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الانسان".

وشددت البعثة على أن هذه الاعتقالات "تعوق مساعيها الحميدة"، وتعرقل الجهود الرامية إلى "إعادة الاستقرار والعودة إلى مسار التحول الديمقراطي في السودان" كما تلغي أي أثر إيجابي لإطلاق العسكريين أمس سراح أربعة من الوزراء المعتقلين لديهم.

المصدر: RT

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