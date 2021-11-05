الأمم المتحدة تدين اعتقال الجيش السوداني قيادات في "الحرية والتغيير"

أعربت بعثة الأمم المتحدة في السودان عن إدانتها لاعتقال ثلاثة قيادات في "قوى الحرية والتغيير" بعد مشاركتهم باجتماع في مقرها.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" على حسابها في "تويتر" اليوم الجمعة أنها تلقت تقارير عن اعتقال الأعضاء في المجلس المركزي لـ"قوى الحرية والتغيير"، عثمان اسحق وشريف محمد عثمان وحمزة فاروق، بالقرب من مقر البعثة بعد ظهر أمس، في أعقاب اجتماعهم مع الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة هناك.

نطالب قيادة الجيش بالكف عن اعتقال السياسيين والناشطين والتوقف عن ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الانسان. هذه الاعتقالات التي حدثت بعد اجتماع في مقرنا تعوق المساعي الحميدة التي نبذلها. نحث السلطات على الافراج الفوري عن كل المعتقلين في وبعد ٢٥ اكتوبر. — UN Integrated Transition Assistance Mission Sudan (@UNITAMS) November 5, 2021

وأدانت البعثة هذه الاعتقالات وحثت السلطات على الإفراج عن جميع المعتقلين منذ استيلاء العسكريين على الحكم في البلاد في 25 أكتوبر، مطالبة الجيش بـ"الكف عن اعتقال السياسيين النشطاء" والامتناع عن "ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الانسان".

وشددت البعثة على أن هذه الاعتقالات "تعوق مساعيها الحميدة"، وتعرقل الجهود الرامية إلى "إعادة الاستقرار والعودة إلى مسار التحول الديمقراطي في السودان" كما تلغي أي أثر إيجابي لإطلاق العسكريين أمس سراح أربعة من الوزراء المعتقلين لديهم.

المصدر: RT