مصر.. قتلى وجرحى في حادثين في محافظة الغربية

قتل شخص وأصيب 10 آخرون، في حادث تصادم مروع وقع على الطريق الدولي، طنطا - كفر الشيخ، في محافظة الغربية.

وقال مدير أمن الغربية إنه تلقى إخطارا من الشرطة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من مدخل قرية سملا بدائرة مركز قطور.

وعلى الفور هرعت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين اصطدام سيارة نقل بأخرى، بعد انقلابها للاتجاه المقابل واصطدامها بسيارة أخرى نصف نقل، وتصادف مرورها في الاتجاه العكسي.

وفي حادث سير آخر، قتل شخص وأصيب 7 آخرون في حادث تصادم باص بسيارة على طريق طنطا - المحلة في نطاق قرية الرجدية بمحافظة الغربية.

المصدر: القاهرة 24