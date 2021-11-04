بعد تصريحات قرداحي.. مغردون يتداولون تصريحات مقتدى الصدر حول التدخل السعودي في اليمن (فيديو)

بعد الأزمة بين لبنان والسعودية إثر تصريحات جورج قرداحي، طفت على السطح تصريحات لزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، وصارت حديث المغردين في الساعات الأخيرة الماضية.

ونشر المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" في اليمن محمد عبد السلام فيديو على في "تويتر" يظهر فيه الصدر وهو يقول: إن "الحرب السعودية على اليمن ظالمة باللغة الصريحة، ولا أجامل من هذه الناحية".

وأضاف الصدر: "التدخل السعودي في اليمن زاد من التفاقم الطائفي ومن العنف في المنطقة، ولو أوقفت السعودية حربها على اليمن لعاد على جميع المنطقة بالأمن وبإطفاء وبتقليل النار الطائفية".

من جهته، شارك الكاتب السعودي تركي الحمد على صفحته في "تويتر" تصريحات الصدر، مشددا على أن "هذا الكلام يخلو من المنطق وأبجديات السياسة".

وقال الكاتب السعودي إن الحوثيين يثيرون القلاقل في اليمن نيابة عن إيران، ولولا التدخل السعودي، لكانت كل الجزيرة العربية خاضعة لإيران.

وتابع: "أما الطائفية، فقد غزت المنطقة مع الطائرة الفرنسية عام 1979، والدبابات الأمريكية عام 2003".

هذا الكلام يخلو من المنطق وابجديات السياسة.الحوثي يثير القلاقل في اليمن نيابة عن إيران،ولولا التدخل السعودي، لكانت كل الجزيرة العربية خاضعة لإيران،وهذا ما كانت تريده إدارة أوباما، وبايدن اليوم.أما الطائفية،فقد غزت المنطقة مع الطائرة الفرنسية عام 1979،والدبابات الأميركية عام2003.. pic.twitter.com/IUAxJf4u9c — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) November 3, 2021

المصدر: RT + "تويتر"